Глава МИД Венгрии: Страна не будет вредить себе, отказываясь от энергоресурсов из РФ
Изменить то, что российский газ является решающим для Восточной Европы, можно, уточнил он, однако на это потребуются долгие годы. Нельзя перебрасывать этот груз на народ, добавил Петер Сийярто.
Венгрия не будет принимать решений в ущерб своему народу, ведь энергоресурсы из России играют в Восточной Европе важную роль. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов. В нашем регионе в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России", — сказал он в ходе церемонии начала строительства фабрики UBM в Сербии.
Сийярто уточнил, что этот момент можно изменить, однако для этого необходимы долгие годы, поэтому власти не будут принимать меры и решения, перебрасывающие груз на плечи народа Венгрии и Сербии.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признался, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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