Глава МИД Венгрии: Страна не будет вредить себе, отказываясь от энергоресурсов из РФ

Венгрия не будет принимать решений в ущерб своему народу, ведь энергоресурсы из России играют в Восточной Европе важную роль. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов. В нашем регионе в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России", — сказал он в ходе церемонии начала строительства фабрики UBM в Сербии.