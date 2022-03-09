Рогозин: "Операция Z" позволит восстановить кооперацию "Роскосмоса" и предприятий Украины

Он пообещал сотрудникам украинских промышленных центров преодолеть технологическую деградацию, а также предоставить им работу, зарплату и перспективу, но при условии не допускать проходимцев к власти.

Восстановление исторической кооперации "Роскосмоса" с украинскими ракетно-космическими предприятиями возможно благодаря демилитаризации Украины и преодолению последствий путча 2014 года в Киеве. Об этом заявил в телеграм-канале гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Денацификация и демилитаризация Украины, преодоление трагических последствий фашистского путча 2014 года в Киеве создают, на мой взгляд, уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли", — написал он.

Рогозин отметил, что за последние 30 лет "предательская коррумпированная компрадорская" власть в Киеве загубила сотрудников ракетно-космического предприятия "Южмаш", конструкторского бюро "Южное", а также приборостроительных заводов бывшей УССР "Хартрон", "Коммунар", "Киевприбор", "Арсенал" и Института радиотехнических измерений. По всем этим предприятиям видны масштабы разорения советского наследия, бандеровского погрома и воровского распила, который сделали украинские власти, подчеркнул Рогозин.

По его словам, сотни украинских инженеров были вынуждены со своими семьями бежать от нищеты и русофобского режима в Россию. Здесь же им оказали гостеприимный приём, оформили гражданство и организовали рабочее место на предприятиях "Роскосмоса". Рогозин поделился, что в декабре 2013-го встречался в Днепропетровске с ракетчиками с "Южмаша", обсуждал с ними создание совместных инженерных центров и пообещал вернуться в скором времени. Однако в феврале 2014-го "переворот и пришедшая к власти банда разрушили надежды и планы".

"Шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть. И вы сможете воспользоваться им сразу после освобождения Украины от прозападной, пронатовской власти. Мы включим ваши инженерные и производственные коллективы в совместную нашу работу по созданию перспективной ракетно-космической техники", — заявил Рогозин.