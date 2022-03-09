Вице-премьер Украины Верещук подтвердила открытие нескольких гумкоридоров
Речь в том числе идёт о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже эвакуировали мирных жителей. Также граждане смогут выехать в Запорожье, Покровск, Лозовую и Киев.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие нескольких новых гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).
Так, речь идёт в том числе о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже проехали колонны с беженцами. Кроме того, граждане смогут эвакуироваться по гумкоридорам Энергодар — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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