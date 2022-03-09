Вице-премьер Украины Верещук подтвердила открытие нескольких гумкоридоров

Речь в том числе идёт о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже эвакуировали мирных жителей. Также граждане смогут выехать в Запорожье, Покровск, Лозовую и Киев.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие нескольких новых гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).