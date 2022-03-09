Вице-премьер Украины Верещук подтвердила открытие нескольких гумкоридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие нескольких новых гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).

Так, речь идёт в том числе о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже проехали колонны с беженцами. Кроме того, граждане смогут эвакуироваться по гумкоридорам Энергодар — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.