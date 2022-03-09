ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 07:57

Вице-премьер Украины Верещук подтвердила открытие нескольких гумкоридоров

Речь в том числе идёт о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже эвакуировали мирных жителей. Также граждане смогут выехать в Запорожье, Покровск, Лозовую и Киев.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие нескольких новых гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).

Так, речь идёт в том числе о маршруте Сумы — Полтава, по которому накануне уже проехали колонны с беженцами. Кроме того, граждане смогут эвакуироваться по гумкоридорам Энергодар — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

Басурин: Более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за прошедшие сутки
Басурин: Более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за прошедшие сутки

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Getty Images / Andreea Campeanu

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar