Два человека погибли и семь пострадали при взрыве резервуара с битумом в Пензе
На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по области. Пострадавшие госпитализированы.
В Пензе произошла разгерметизация резервуара с битумом, в результате два человека погибли и семеро пострадали. Об этом Лайфу рассказал источник. Также в нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия.
Разлив битума в Пензе. Видео © LIFE
На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области. Пострадавшие госпитализированы.
А ранее в складском помещении по Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошёл взрыв газового баллона. В результате погибло два работника.
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