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9 марта, 07:55

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве резервуара с битумом в Пензе

На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по области. Пострадавшие госпитализированы.

В Пензе произошла разгерметизация резервуара с битумом, в результате два человека погибли и семеро пострадали. Об этом Лайфу рассказал источник. Также в нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия.

Разлив битума в Пензе. Видео © LIFE

На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области. Пострадавшие госпитализированы.

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А ранее в складском помещении по Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошёл взрыв газового баллона. В результате погибло два работника.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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