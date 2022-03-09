ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 07:46

Политолог Шаповалов объяснил страх США потерять данные из биолабораторий на Украине

По словам эксперта, если подтвердится информация о разработке биологического оружия, то на скамье подсудимых окажутся не только украинские специалисты, но и курирующие их американцы.

США нечего бояться, если в биолабораториях на Украине велись мирные исследования. Однако высказанные ими опасения по поводу потери данных могут свидетельствовать о проведении там военных разработок, в том числе против России. Об этом Лайфу рассказал политолог Владимир Шаповалов.

"Если бы речь шла о мирных биологических разработках, то опасаться нечего, а вот если речь идёт о разработке биологического оружия, которое может быть применено в отношении России, то, конечно, это более чем серьёзные опасения", — сказал он.

Шаповалов подчеркнул, что если информация об исследованиях подобного рода подтвердится, то все участвующие в этом процессе могут быть отданы под трибунал. Разработка биологического оружия против России — это военное преступление. И на скамье подсудимых окажутся не только украинские специалисты, но и американские, уточнил эксперт.

Нуланд: США опасаются потери данных из биолабораторий на Украине
Нуланд: США опасаются потери данных из биолабораторий на Украине

"Вот это чрезвычайно серьёзный момент. Естественно, в этой ситуации США паникуют и, по сути, не раскрывают свои карты", — объяснил политолог.

Шаповалов напомнил о "Хабаровском процессе" 1949 года, когда 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии были обвинены в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушает Женевский протокол. Тогда американцы скрыли часть японских специалистов, которые потом продолжили разработки в США.

Захарова: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России
Захарова: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России

Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

BannerImage

Pexels

Юлия Архипова
  • Новости
  • биолаборатории
  • биологическоеоружие
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar