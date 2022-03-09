Политолог Шаповалов объяснил страх США потерять данные из биолабораторий на Украине

По словам эксперта, если подтвердится информация о разработке биологического оружия, то на скамье подсудимых окажутся не только украинские специалисты, но и курирующие их американцы.

США нечего бояться, если в биолабораториях на Украине велись мирные исследования. Однако высказанные ими опасения по поводу потери данных могут свидетельствовать о проведении там военных разработок, в том числе против России. Об этом Лайфу рассказал политолог Владимир Шаповалов.

"Если бы речь шла о мирных биологических разработках, то опасаться нечего, а вот если речь идёт о разработке биологического оружия, которое может быть применено в отношении России, то, конечно, это более чем серьёзные опасения", — сказал он.

Шаповалов подчеркнул, что если информация об исследованиях подобного рода подтвердится, то все участвующие в этом процессе могут быть отданы под трибунал. Разработка биологического оружия против России — это военное преступление. И на скамье подсудимых окажутся не только украинские специалисты, но и американские, уточнил эксперт.

"Вот это чрезвычайно серьёзный момент. Естественно, в этой ситуации США паникуют и, по сути, не раскрывают свои карты", — объяснил политолог.

Шаповалов напомнил о "Хабаровском процессе" 1949 года, когда 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии были обвинены в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушает Женевский протокол. Тогда американцы скрыли часть японских специалистов, которые потом продолжили разработки в США.