Политолог Шаповалов объяснил страх США потерять данные из биолабораторий на Украине
По словам эксперта, если подтвердится информация о разработке биологического оружия, то на скамье подсудимых окажутся не только украинские специалисты, но и курирующие их американцы.
США нечего бояться, если в биолабораториях на Украине велись мирные исследования. Однако высказанные ими опасения по поводу потери данных могут свидетельствовать о проведении там военных разработок, в том числе против России. Об этом Лайфу рассказал политолог Владимир Шаповалов.
"Если бы речь шла о мирных биологических разработках, то опасаться нечего, а вот если речь идёт о разработке биологического оружия, которое может быть применено в отношении России, то, конечно, это более чем серьёзные опасения", — сказал он.
Шаповалов подчеркнул, что если информация об исследованиях подобного рода подтвердится, то все участвующие в этом процессе могут быть отданы под трибунал. Разработка биологического оружия против России — это военное преступление. И на скамье подсудимых окажутся не только украинские специалисты, но и американские, уточнил эксперт.
"Вот это чрезвычайно серьёзный момент. Естественно, в этой ситуации США паникуют и, по сути, не раскрывают свои карты", — объяснил политолог.
Шаповалов напомнил о "Хабаровском процессе" 1949 года, когда 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии были обвинены в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушает Женевский протокол. Тогда американцы скрыли часть японских специалистов, которые потом продолжили разработки в США.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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