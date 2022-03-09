Экипаж российского судна "Арго" в Южной Корее попросил помощи в возвращении на родину
На борту находится 15 моряков, пятеро из них присоединились к экипажу в Корсакове, чтобы сменить мореплавателей на других судах этой компании, однако смена не состоялась.
Экипаж российского рыболовного судна "Арго", находящийся в Южной Корее, запросил помощь в возвращении на родину, сообщили в Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ).
"Судно прибыло в Пусан в феврале для ремонта, ремонт уже завершён, но не был оплачен. Сейчас оно стоит на рейде порта, откуда его не выпускают из-за того, что не оплачен ремонт", — цитирует ТАСС представителя ДВО РПСМ Николая Суханова.
По его словам, на борту находится всего 15 моряков. Пятеро из них присоединились к экипажу в Корсакове (Сахалин), чтобы сменить мореплавателей на других судах этой компании, однако смена не состоялась, и присоединившиеся остались на борту. Более того, некоторые члены экипажа находятся на судне с прошлого года.
Суханов добавил, что экипаж испытывает проблемы со снабжением корабля, также имеется задолженность по зарплате. Известно, что некоторые моряки ждут заработок ещё с ноября, их семьи находятся в затруднительном положении. РПСМ намерен в ближайшее время обратиться в консульство и подключить к работе дипломатов.
Ранее Норвегия отказалась закрывать порты для российских рыболовецких судов. При этом министр рыболовства страны Бьорнар Скьяран уточнил, что это не означает, что другие санкции не будут приняты.
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