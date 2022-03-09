Несмотря на зачастую превосходящие силы противника, бойцы смогли отстоять стратегически важные объекты и сооружения, уничтожая националистов и их военную технику.

Министерство обороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе проходящей "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины.

Так, наводчик – оператор боевой машины сержант Сергей Губарев одним из первых вступил в бой в ходе форсирования реки в Черниговской области, где его мотострелковая бригада подверглась обстрелу со стороны украинских националистов. Точным огнём из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А он уничтожил 14 единиц вооружения и военной техники противника, а также более 40 националистов, находившихся в долговременных огневых сооружениях.

Подполковник Андраник Гаспарян совершил с вверенным ему соединением стремительный марш-бросок для взятия под контроль и удержания моста через реку в Херсонской области. После взятия сооружения он организовал его устойчивую оборону, в течение трёх суток не допустив прорыва противником оборонительного рубежа. Под его командованием было отражено девять атак, уничтожено 23 единицы бронетехники.

Капитан Сергей Чёрный, управляя штурмовиком Су-25, обнаружил движущуюся колонну неонацистов с военной техникой. Они открыли огонь по российскому самолёту. Сергей уничтожил пять единиц бронетанковой и автомобильной техники противника и, несмотря на повреждения, посадил штурмовик на аэродроме.