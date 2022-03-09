Минобороны рассказало о новых героических поступках российских военнослужащих
Российские военные, совершившие подвиги в ходе "Операции Z". Обложка © Минобороны РФ
Несмотря на зачастую превосходящие силы противника, бойцы смогли отстоять стратегически важные объекты и сооружения, уничтожая националистов и их военную технику.
Министерство обороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе проходящей "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины.
Так, наводчик – оператор боевой машины сержант Сергей Губарев одним из первых вступил в бой в ходе форсирования реки в Черниговской области, где его мотострелковая бригада подверглась обстрелу со стороны украинских националистов. Точным огнём из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А он уничтожил 14 единиц вооружения и военной техники противника, а также более 40 националистов, находившихся в долговременных огневых сооружениях.
Подполковник Андраник Гаспарян совершил с вверенным ему соединением стремительный марш-бросок для взятия под контроль и удержания моста через реку в Херсонской области. После взятия сооружения он организовал его устойчивую оборону, в течение трёх суток не допустив прорыва противником оборонительного рубежа. Под его командованием было отражено девять атак, уничтожено 23 единицы бронетехники.
Капитан Сергей Чёрный, управляя штурмовиком Су-25, обнаружил движущуюся колонну неонацистов с военной техникой. Они открыли огонь по российскому самолёту. Сергей уничтожил пять единиц бронетанковой и автомобильной техники противника и, несмотря на повреждения, посадил штурмовик на аэродроме.
Расчёт ЗРК под руководством майора Владимира Алексы оказался в окружении диверсионной группы националистов. Находясь под плотным огнём противника, его расчёт уничтожил девять самолётов и пять беспилотников. Подразделение потерь не понесло.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.