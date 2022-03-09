Захарова: Действия Японии против РФ разрушают её собственные интересы
Власти страны достаточно длительное время пытались сохранить какой-то баланс, однако сейчас, когда ставки повышены, просто "встроились по указке" и сопротивления больше не оказывают, заметила она.
Заявления Японии, включившейся в "западный мейнстрим" против России, вредят собственным интересам Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, Япония активнейшим образом включилась в этот западный мейнстрим, исполняя все указания безропотно. Она, видимо, просто не понимает, насколько действует разрушительно в отношении собственных национальных интересов", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik, комментируя заявления официальных лиц о территориальных претензиях к Москве.
Захарова заметила, что власти Японии достаточно длительное время пытались сохранить какой-то баланс, однако сейчас, когда ставки были повышены, просто "встроились по указке" и сопротивления больше не оказывают.
Ранее директор Департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что Россия якобы "оккупировала" южную часть Курильских островов, что, на его взгляд, противоречит международному праву. Заявление прозвучало 28 февраля в ходе дебатов в Парламенте Японии. Уяма отметил, что действия России на Украине и на Курилах в этом отношении схожи.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
МИД РФ