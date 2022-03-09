Захарова: Действия Японии против РФ разрушают её собственные интересы

Заявления Японии, включившейся в "западный мейнстрим" против России, вредят собственным интересам Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, Япония активнейшим образом включилась в этот западный мейнстрим, исполняя все указания безропотно. Она, видимо, просто не понимает, насколько действует разрушительно в отношении собственных национальных интересов", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik, комментируя заявления официальных лиц о территориальных претензиях к Москве.

Захарова заметила, что власти Японии достаточно длительное время пытались сохранить какой-то баланс, однако сейчас, когда ставки были повышены, просто "встроились по указке" и сопротивления больше не оказывают.