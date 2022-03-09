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9 марта, 07:53

В Москве подросток нашёл во дворе жилого дома сумку с новорождённым

Малыш лежал в одном памперсе и был прикрыт одеялом. Мама мальчика забрала его домой, отогрела и вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас новорождённый находится в больнице.

<p>Сумка, в которой был найден младенец в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/moscowproc/626?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Сумка, в которой был найден младенец в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

В Москве 13-летний подросток обнаружил на улице сумку с новорождённым, на которого была надета больничная бирка из роддома. По данным Лайфа, малыша в нормальном состоянии увезли в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

Всё произошло утром 9 марта, когда подросток пошёл гулять с собакой и услышал кряхтение. У заднего колеса припаркованной машины у жилого дома на улице Перерва он обнаружил большой пакет с маленьким ребёнком. Тогда он вытащил его из-под машины и побежал за родителями. Оказалось, что новорождённый был в одном памперсе и лежал в сумке под одним небольшим одеялом. Мама подростка забрала ребёнка домой, отогрела и вызвала скорую помощь и полицию.

В Смоленске возбуждено дело из-за исчезновения трёх детей

В Смоленске возбуждено дело из-за исчезновения трёх детей

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве нашли истощённых младенцев-близнецов. В тяжёлом состоянии дети были доставлены в одну из столичных больниц. Оказалось, что их мать и отец ранее лишались родительских прав в отношении других детей. После случившегося они попытались оправдаться. По словам матери, она кормила детей, а у одного из малышей врождённый порок сердца.

Артур Лапсаков

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