В Москве подросток нашёл во дворе жилого дома сумку с новорождённым

В Москве 13-летний подросток обнаружил на улице сумку с новорождённым, на которого была надета больничная бирка из роддома. По данным Лайфа, малыша в нормальном состоянии увезли в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

Всё произошло утром 9 марта, когда подросток пошёл гулять с собакой и услышал кряхтение. У заднего колеса припаркованной машины у жилого дома на улице Перерва он обнаружил большой пакет с маленьким ребёнком. Тогда он вытащил его из-под машины и побежал за родителями. Оказалось, что новорождённый был в одном памперсе и лежал в сумке под одним небольшим одеялом. Мама подростка забрала ребёнка домой, отогрела и вызвала скорую помощь и полицию.