Басурин: В ДНР сбили украинскую ракету "Точка "У"

По словам представителя Народной милиции, обстрелы территории со стороны Киева не прекращаются.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в республике сбили ракету тактического комплекса дивизионного звена "Точка "У".

"Обстрелы территории не прекращаются, обстреливаются из "Градов", артиллерий, миномётов. Была очередная "Точка "У", которая была сбита", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".