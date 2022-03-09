Басурин: В ДНР сбили украинскую ракету "Точка "У"
По словам представителя Народной милиции, обстрелы территории со стороны Киева не прекращаются.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в республике сбили ракету тактического комплекса дивизионного звена "Точка "У".
"Обстрелы территории не прекращаются, обстреливаются из "Градов", артиллерий, миномётов. Была очередная "Точка "У", которая была сбита", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Телеграм-канал Штаба территориальной обороны ДНР