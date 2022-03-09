IT-специалист Вакулин развеял миф о распространении вирусных открыток в мессенджерах

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, откуда появился фейк о заражённых вирусом открытках для мессенджеров, которые способны украсть личную информацию с чужого смартфона.

"Информация про открытку-вирус, которую хорошо распиарили пожилые люди, является не чем иным, как сказкой. Причём довольно старой. Выдумали эту историю ещё пять лет назад и разместили на одном из известных развлекательных сайтов", — рассказал специалист в беседе с "Тульской службой новостей".

Вакулин отметил, что причиной распространения довольно устаревших фейков о вирусных открытках стала политическая ситуация, которая сейчас происходит в мире. Всё это делается с одной целью: вызвать эмоции и напугать людей, уверен эксперт.