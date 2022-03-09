Задержанный за кражу в Таганроге мужчина завладел автоматом и сбежал из участка

В Ростовской области разыскивают задержанного за кражу в Таганроге мужчину, который избил полицейского, отобрал у него автомат и сбежал из участка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, в городе объявлен план "Перехват". Сбежавшего из отдела вооружённого преступника разыскивают. На выездах из города досматривают все автомобили. Личность мужчины не уточняется.