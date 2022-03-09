Задержанный за кражу в Таганроге мужчина завладел автоматом и сбежал из участка
В городе объявлен план "Перехват". Сбежавшего из отдела вооружённого преступника разыскивают. Его личность не уточняется.
В Ростовской области разыскивают задержанного за кражу в Таганроге мужчину, который избил полицейского, отобрал у него автомат и сбежал из участка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника издания, в городе объявлен план "Перехват". Сбежавшего из отдела вооружённого преступника разыскивают. На выездах из города досматривают все автомобили. Личность мужчины не уточняется.
Ранее Лайф рассказал, что актёр сериала "Тайны следствия" Андрей Божанов попытался ограбить банк в Петербурге. Артист, у которого при себе был пистолет с просроченным разрешением, попробовал обчистить финансовую организацию, но детектив пошёл не по плану.
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