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9 марта, 08:41

Задержанный за кражу в Таганроге мужчина завладел автоматом и сбежал из участка

В городе объявлен план "Перехват". Сбежавшего из отдела вооружённого преступника разыскивают. Его личность не уточняется.

В Ростовской области разыскивают задержанного за кражу в Таганроге мужчину, который избил полицейского, отобрал у него автомат и сбежал из участка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, в городе объявлен план "Перехват". Сбежавшего из отдела вооружённого преступника разыскивают. На выездах из города досматривают все автомобили. Личность мужчины не уточняется.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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