Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков физлицами
Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Ранее граждане платили налог на добавленную стоимость по сделке в размере 20%.
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке физическими лицами инвестиционного золота. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, в инвестиционный оборот для физлиц вводятся драгоценные металлы в слитках. В связи с этим операции по продаже банками таких слитков, изъятых из хранилищ, не облагаются НДС. Ранее за приобретение драгоценных металлов граждане платили налог по ставке 20%, а вот при обратной продаже уплаченный НДС не возвращался. Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.
А ранее Лайф рассказывал, что Центробанк РФ сможет приостанавливать на срок до шести месяцев операции банков. Полномочия временно расширяются до конца 2022 года. В документе уточняется, что это необходимо для обеспечения финансовой стабильности в стране.
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