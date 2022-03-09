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9 марта, 08:26

Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков физлицами

Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Ранее граждане платили налог на добавленную стоимость по сделке в размере 20%.

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке физическими лицами инвестиционного золота. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в инвестиционный оборот для физлиц вводятся драгоценные металлы в слитках. В связи с этим операции по продаже банками таких слитков, изъятых из хранилищ, не облагаются НДС. Ранее за приобретение драгоценных металлов граждане платили налог по ставке 20%, а вот при обратной продаже уплаченный НДС не возвращался. Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.

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А ранее Лайф рассказывал, что Центробанк РФ сможет приостанавливать на срок до шести месяцев операции банков. Полномочия временно расширяются до конца 2022 года. В документе уточняется, что это необходимо для обеспечения финансовой стабильности в стране.

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Pexels

Артур Лапсаков

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