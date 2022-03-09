Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков физлицами

Согласно закону, в инвестиционный оборот для физлиц вводятся драгоценные металлы в слитках. В связи с этим операции по продаже банками таких слитков, изъятых из хранилищ, не облагаются НДС. Ранее за приобретение драгоценных металлов граждане платили налог по ставке 20%, а вот при обратной продаже уплаченный НДС не возвращался. Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.