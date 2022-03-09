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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 08:22
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Очевидцы сообщают о мощном взрыве в Луганске

При этом в МЧС ЛНР сведений о повреждениях и разрушениях не поступало.

Мощный взрыв произошёл в Луганске. Как сообщает "Луганскинформцентр", его "слышал весь город". Другие подробности пока не приводятся.

При этом в МЧС ЛНР сведений о повреждениях и разрушениях не поступало.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Александра Вишнякова
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