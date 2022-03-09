В России за сутки госпитализировали 3054 человека с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 3054 человека, что на 20,6% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За тот же период полностью излечилось от CoViD-19 92 732 пациента, а общее число выздоровевших достигло 14 895 083. Всего в России выявили 17 140 069 случаев коронавируса, из которых 58 675 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 358 246 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 645.