Диетолог Соломатина назвала частые ошибки в питании во время поста

Неправильный режим питания в пост может стать причиной развития серьёзных заболеваний желудка, сердца и почек. Поэтому организм необходимо подготовить к продолжительному воздержанию от животной пищи, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам диетолога, в первую очередь это касается людей, которые намерены соблюдать пост, но обычно не включают в рацион богатые клетчаткой блюда. Такое понятие как "стимуляция центров вознаграждения мозга" означает режим питания, при котором человек привык есть вкусную и жирную пищу, способствующую выработке серотонина.

"О таких ещё говорят: любит себя побаловать вкусненьким. Именно этим людям сложнее всего даётся пост. Теперь представьте, что такой человек, привыкший уже к обильному приёму большого количества углеводов и жиров, резко меняет свой режим питания на постный, в котором неисчислимое количество клетчатки", — сказала Соломатина.

При резком переходе прекращается стимуляция "центров вознаграждения", постящийся начинает искать замену калорийной пище, в итоге в организме начинается паника: человек начинает налегать на разрешённые сладости. При чрезмерном их употреблении происходит скачок сахара за счёт высокого гликемического индекса такой пищи.

Регулярная замена привычной пищи на постную провоцирует чувство голода и активирует набор жира, отметила диетолог. А злоупотребление продуктами с высоким гликемическим показателем приводит к развитию сахарного диабета второго типа.

Соломатина порекомендовала включать в рацион растительные продукты постепенно, за месяц до начала поста. Это бобовые, клетчатка или каши, которые нужно готовить, а не заваривать. К списку можно добавить орехи, семечки и льняное масло.