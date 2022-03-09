Грибное место: Отоларинголог объяснил, почему ковид вызывает "чёрную плесень" в носу Агрессивную грибную инфекцию под названием мукормикоз выявили у восьми переболевших коронавирусом в Тюменской области. Она проявляется отвратительным запахом из носа и может перейти на кости черепа. 8 марта, 21:40 Shutterstock

Владимир Зайцев Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук

Почему ковид вызывает "чёрную плесень"

Ковид ослабляет иммунитет человека: и местный, и общий. Входные ворота при SARS-Cov-2 — это лор-органы, но при предыдущих штаммах инфекция уходила в бронхолёгочную систему. При "омикроне" всё-таки удар приходится по глотке, по полости носа, носоглотке и слуховой трубе. Напрямую ставить знак равенства между "омикроном" и гарантией того, что после него будут плесневые грибы расти в глотке, в ухе или в носу, нельзя. Но это может происходить из-за того, что иммунитет снижен. И дальше всё зависит от степени снижения иммунитета. Чем сильнее он снижен, тем, соответственно, хуже, тем риск выше.

Та грибковая микрофлора, о которой мы сейчас говорим, очень агрессивна. И здесь речь идёт, конечно, не о пандемии, когда все взяли и "чёрной плесенью" заразились. Но чем выше концентрация, тем больше людей будут болеть.

У кого выше риск заразиться грибковой инфекцией

Первый момент: есть люди, уязвимые к бактериям, вирусам, грибковым инфекциям, спирохетам, простейшим. Им нужно не так много, чтобы грибковая инфекция начала у них бушевать. Например, отомикоз — ушной грибок — почему-то чаще развивается у женщин. Это связано с тем, что женщины чаще принимают антибиотики, притом сильные. Скажем, одна таблетка флуконазола какого-нибудь подавляет бактериальную флору, на этом фоне возникает грибковая. Поэтому одна из причин развития таких инфекций — применение антибиотиков.

Второе — анатомическая предрасположенность. Лор-органы, к сожалению, уязвимы. Если грибок проник в ушную полость, наружный слуховой проход, это будет отомикоз. Если в полость носа и носоглотку — будет риномикоз, если в заднюю стенку глотки — фарингомикоз. Бывает ларингомикоз. Это поражение гортаноглотки. Это области анатомически труднодоступные, для грибковой флоры очень комфортные. Влезть туда и вычистить сложно, условия очень благоприятные, собственно говоря, созданы, потому что очень хорошее, богатое кровоснабжение.

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Как передаётся "чёрная плесень"

Это не вирус, который передаётся, когда кто-то подышал на вас. Грибковая инфекция распространяется не так легко. Если, скажем, чистить уши одной и той же ватной палочкой (сначала я, потом вы) или чистить ею оба уха, то можно перенести инфекцию в другое ухо.

Если человек пришёл к другому человеку в гости, остался ночевать, скажем, повесил в ванной свою мочалку, то при наличии у хозяев этой грибной микрофлоры он может её получить. Но это происходит не за пять минут в душевой кабине, а с большей вероятностью, если человек в ванне полежал, то есть это занимает 15, 20, 30 минут.

Если человек регулярно ходит в бассейн, то довольно высока вероятность, что он может заразиться грибковой инфекцией, потому что где-то за гигиеной следят неукоснительно, а где-то не очень.

С поцелуем можно передать грибную флору, то есть при близком контакте. Если люди решили мороженое есть одной ложкой. Если человек одалживает другому свои наушники, притом не накладные, а капельки-затычки. Если люди одним и тем же полотенцем вытирают лицо. То есть путь проникновения такой инфекции контактный.

Факторы распространения "чёрной плесени"

В России это, к счастью, редкое явление, всё-таки это северный регион. Эта инфекция больше всего распространена в Индии и вообще в тропических странах. Здесь первый фактор — это высокая температура, второй — влажность, третий — неблагоприятная ситуация в плане грязи, то есть люди за гигиеной не следят. И четвёртый фактор — это бедность, потому что, например, поменять душевую кабину небогатый человек не может, покупать хорошие дорогие моющие средства не может.

Профилактика "чёрной плесени"

Нужно обязательно следить за гигиеной помещений, и в первую очередь я говорю про санузлы. Нужно следить за ванной комнатой, за душевой кабиной, потому что плохая вентиляция, сильный пар, высокая влажность, высокая температура воды — всё это создаёт для плесневых грибов очень хорошие условия. На втором месте находится кухня. Плохая вытяжка или её отсутствие тоже способствуют распространению грибной флоры. Поэтому люди, которые не следят за гигиеной помещений, больше рискуют заработать себе такие грибковые инфекции. Это обычно сразу видно. Старые пластиковые душевые кабины тоже являются рассадником заразы.

Стоит обратить внимание и на кондиционеры. По-хорошему каждый из нас, у кого есть это устройство, должен бы регулярно во время генеральной уборки снимать пластиковый кожух и обрабатывать антисептиком кондиционер. Либо перекисью водорода, либо хлоргексидином. Иначе кондиционер нам создаст примерно те же условия, что и в Индии, только при этом будет не жарко, но будет очень влажно.

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Авторы Адель Романенкова