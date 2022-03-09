Бастрыкин поручил расследовать подготовку Киева к наступлению на Донбасс

Следователям необходимо изучить все обстоятельства готовящегося преступления в отношении мирных граждан, собрать доказательства и зафиксировать всех причастных к этому.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать подготовку ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям необходимо тщательно изучить все обстоятельства подготовки преступления в отношении мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, собрать доказательства, а также зафиксировать всех причастных к этому для привлечения их к уголовной ответственности. Также Бастрыкин поручил продолжить фиксацию каждого факта новых обстрелов Донбасса.