Бастрыкин поручил расследовать подготовку Киева к наступлению на Донбасс
Следователям необходимо изучить все обстоятельства готовящегося преступления в отношении мирных граждан, собрать доказательства и зафиксировать всех причастных к этому.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать подготовку ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователям необходимо тщательно изучить все обстоятельства подготовки преступления в отношении мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, собрать доказательства, а также зафиксировать всех причастных к этому для привлечения их к уголовной ответственности. Также Бастрыкин поручил продолжить фиксацию каждого факта новых обстрелов Донбасса.
Напомним, Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс. В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.