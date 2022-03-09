В городах России прошёл марафон концертов акции "Вам, любимые!" для беженцев из Донбасса

Марафон концертов в Туле и Белгородской области для беженцев из Донбасса. Видео © LIFE

В Туле и Белгородской области состоялся марафон концертов акции "Вам, любимые!" в честь Международного женского дня для беженцев, которые прибыли в Россию из Донбасса. Видео с мероприятий оказались в распоряжении Лайфа.

Гости из Донецкой и Луганской народных республик в Туле насладились концертом российского певца и композитора Марка Тишмана. Он поделился, что чувствовал волнение и ответственность за своё выступление.

"Очень хотелось создать для них праздничное настроение. Своих не бросаем", — добавил Тишман.

В Туле выступила певица Ирина Дубцова. Она со сцены поздравила женщин с праздником и пожелала, чтобы всё было "по-человечески хорошо и понятно".

"Вообще-то неожиданно, что Дубцова была здесь. Я никогда её не видела. Это было потрясающе, просто великолепно", — поделилась временный переселенец из ДНР Елизавета Голубева.

Организаторы праздника в Туле также провели для детей из Донбасса активные игры и конкурсы. Аниматоры их развлекали представлениями с большими мыльными пузырями, изображали на лицах красивые рисунки, учили складывать фигурки из бумаги и многое другое. Основным хештегом мероприятия в поддержку вынужденных переселенцев стали слова #СвоихНеБросаем.













В Белгородской области своими выступлениями беженцев из Донбасса порадовали певица Юлия Плаксина и солист группы "Братья Грим" Константин Грим. Бывшая участница "Х-фактор-3" поделилась, что на мероприятии ощущалось семейное состояние. Плаксина отметила, что "не нужно было лезть вон из кожи как будто, а нужно было просто дать душу". Один из гостей концерта, временный переселенец из ДНР Богдан Степанов, отметил, что у певицы классный голос, её выступление было трогательное.