В городах России прошёл марафон концертов акции "Вам, любимые!" для беженцев из Донбасса
Хештегом мероприятия в поддержку вынужденных переселенцев стали слова #СвоихНеБросаем. Гости насладились выступлением Ирины Дубцовой, Марка Тишмана, Юлии Плаксиной и Константина Грима.
Марафон концертов в Туле и Белгородской области для беженцев из Донбасса. Видео © LIFE
В Туле и Белгородской области состоялся марафон концертов акции "Вам, любимые!" в честь Международного женского дня для беженцев, которые прибыли в Россию из Донбасса. Видео с мероприятий оказались в распоряжении Лайфа.
Гости из Донецкой и Луганской народных республик в Туле насладились концертом российского певца и композитора Марка Тишмана. Он поделился, что чувствовал волнение и ответственность за своё выступление.
"Очень хотелось создать для них праздничное настроение. Своих не бросаем", — добавил Тишман.
В Туле выступила певица Ирина Дубцова. Она со сцены поздравила женщин с праздником и пожелала, чтобы всё было "по-человечески хорошо и понятно".
"Вообще-то неожиданно, что Дубцова была здесь. Я никогда её не видела. Это было потрясающе, просто великолепно", — поделилась временный переселенец из ДНР Елизавета Голубева.
Организаторы праздника в Туле также провели для детей из Донбасса активные игры и конкурсы. Аниматоры их развлекали представлениями с большими мыльными пузырями, изображали на лицах красивые рисунки, учили складывать фигурки из бумаги и многое другое. Основным хештегом мероприятия в поддержку вынужденных переселенцев стали слова #СвоихНеБросаем.
В Белгородской области своими выступлениями беженцев из Донбасса порадовали певица Юлия Плаксина и солист группы "Братья Грим" Константин Грим. Бывшая участница "Х-фактор-3" поделилась, что на мероприятии ощущалось семейное состояние. Плаксина отметила, что "не нужно было лезть вон из кожи как будто, а нужно было просто дать душу". Один из гостей концерта, временный переселенец из ДНР Богдан Степанов, отметил, что у певицы классный голос, её выступление было трогательное.
"Сегодня особенный Международный женский день. Я сегодня пел для тех людей, кому это наиболее нужно. Россия всегда выручит вас, приютит и будет любить, как большая-большая добрая мать", — поделился Константин Грим.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
LIFE