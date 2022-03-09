СК завёл дело на мать новорождённого, найденного в сумке в московском дворе

Уголовное дело возбуждено после того, как утром 9 марта на одной из улиц Москвы подросток обнаружил сумку с новорождённым мальчиком. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Расследование идёт по статье "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка". По данным следствия, всё произошло на автомобильной стоянке вблизи жилого дома на улице Перерва. Сейчас мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь. Следователи устанавливают местоположение матери, допрашивают возможных очевидцев и изучают камеры видеонаблюдения. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Москвы, которая также будет заниматься дальнейшим жизнеустройством ребёнка.