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9 марта, 08:02

СК завёл дело на мать новорождённого, найденного в сумке в московском дворе

Сейчас следователи устанавливают местоположение женщины, допрашивают возможных очевидцев и изучают камеры видеонаблюдения. Ход расследования взяла на контроль столичная прокуратура.

<p>Найденный новорождённый в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/moscowproc/626?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Найденный новорождённый в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

Уголовное дело возбуждено после того, как утром 9 марта на одной из улиц Москвы подросток обнаружил сумку с новорождённым мальчиком. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Расследование идёт по статье "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка". По данным следствия, всё произошло на автомобильной стоянке вблизи жилого дома на улице Перерва. Сейчас мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь. Следователи устанавливают местоположение матери, допрашивают возможных очевидцев и изучают камеры видеонаблюдения. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Москвы, которая также будет заниматься дальнейшим жизнеустройством ребёнка.

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Напомним, мальчика, лежавшего в сумке в одном памперсе, обнаружил 13-летний подросток, который вышел на улицу гулять с собакой. Его мать забрала младенца, отогрела его и вызвала врачей и полицию.

Артур Лапсаков

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