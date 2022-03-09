Курс евро превысил 127 рублей, обновив исторический максимум

В ходе торгов на Мосбирже курс евро обновил исторический максимум, превысив 127 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

По состоянию на 10:37 мск курс евро ускорил рост до 127,42 рубля (+7,09%). При этом, судя по данным площадки, рубль в ходе валютных торгов ослабел к доллару и евро более чем на 3% и 8% соответственно к закрытию предыдущей сессии.

По данным на 10:36 мск, курс доллара вырос на 11,7% до 117,35 рубля, а курс евро — до 127,42 рубля (+7,09%). По данным биржи на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 113,88 рубля (+8,46%), а курс евро вырос на 2,62% до 122,1 рубля.