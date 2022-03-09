ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 08:24
4285

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами авиации ВКС РФ

Экипаж на предельно малой высоте обнаружил цель и нанёс удар по замаскированному объекту. Также в задачи армейской авиации входит сопровождение колонн и доставка военных грузов.

Вертолёты армейской авиации уничтожают бронетехнику ВСУ в рамках "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Вертолёты армейской авиации ВКС России уничтожили в рамках "Операции Z" бронированную технику Вооружённых сил Украины. Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, что экипаж вертолёта Ка-52 установил ракеты и поднялся над землёй. В ходе полёта на предельно малой высоте была обнаружена цель. Затем экипаж выполнил захват и нанёс удар по замаскированной технике.

В рамках "Операции Z", которая проводится на Украине, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронированной техники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений, занятых в спецоперации.

Бастрыкин поручил расследовать подготовку Киева к наступлению на Донбасс
Бастрыкин поручил расследовать подготовку Киева к наступлению на Донбасс

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Минобороны РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • бронетехника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Наука и технологии
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar