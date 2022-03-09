Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами авиации ВКС РФ

Экипаж на предельно малой высоте обнаружил цель и нанёс удар по замаскированному объекту. Также в задачи армейской авиации входит сопровождение колонн и доставка военных грузов.

Вертолёты армейской авиации уничтожают бронетехнику ВСУ в рамках "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Вертолёты армейской авиации ВКС России уничтожили в рамках "Операции Z" бронированную технику Вооружённых сил Украины. Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, что экипаж вертолёта Ка-52 установил ракеты и поднялся над землёй. В ходе полёта на предельно малой высоте была обнаружена цель. Затем экипаж выполнил захват и нанёс удар по замаскированной технике.