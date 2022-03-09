Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами авиации ВКС РФ
Экипаж на предельно малой высоте обнаружил цель и нанёс удар по замаскированному объекту. Также в задачи армейской авиации входит сопровождение колонн и доставка военных грузов.
Вертолёты армейской авиации уничтожают бронетехнику ВСУ в рамках "Операции Z". Видео © Минобороны РФ
Вертолёты армейской авиации ВКС России уничтожили в рамках "Операции Z" бронированную технику Вооружённых сил Украины. Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны РФ.
На кадрах видно, что экипаж вертолёта Ка-52 установил ракеты и поднялся над землёй. В ходе полёта на предельно малой высоте была обнаружена цель. Затем экипаж выполнил захват и нанёс удар по замаскированной технике.
В рамках "Операции Z", которая проводится на Украине, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронированной техники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений, занятых в спецоперации.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Минобороны РФ