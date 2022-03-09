Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты повышают тревожность
Помимо определённых блюд повысить уровень беспокойства могут даже сладости, которые провоцируют резкий скачок инсулина и последующий за ним спад.
Употребление сладкого, солёного, трансжиров, консервантов и кофеина повышает уровень тревожности. Об этом рассказала в беседе с "Москвой 24" врач-диетолог Елена Соломатина.
Продукты с содержанием кофеина усиливают интенсивность многих процессов в организме, а вследствие этого повышают уровень беспокойства, поэтому злоупотреблять ими не стоит. К ним относятся в том числе кофе, крепкий чай и шоколад.
"С одной стороны, вроде бы шоколад, наоборот, успокаивает, поскольку содержит в своём составе ещё и теобромин. Но у некоторых людей он может повышать возбудимость", — отметила диетолог.
Скачки уровня глюкозы в крови от злоупотребления сладким тоже могут спровоцировать тревогу, говорит Соломатина. Из-за высокой выработки инсулина человек может почувствовать беспомощность, усталость, "мозг начинает реагировать тревогой". Чтобы справиться с негативным чувством, специалист посоветовала правильно питаться, почаще гулять на свежем воздухе и соблюдать распорядок дня.
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