"Невероятное достижение": Овечкин заявил, что без партнёров не смог бы войти в тройку лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его попадание в тройку лучших снайперов НХЛ стало невероятным достижением, но без помощи партнёров по команде он не смог бы ничего добиться. Об этом сообщает Washington Post.

"Безусловно, это невероятное достижение. При этом я прекрасно понимаю, что без помощи партнёров я бы никогда не достиг таких высот. В нашей раздевалке царит невероятная атмосфера. Отдельно хочу выделить Никласа Бекстрёма, мне повезло провести вместе с ним такое количество матчей", — сказал Овечкин.

Ранее Лайф сообщал, что в матче с "Калгари Флеймз" (5:4) Овечкин забросил две шайбы. Это позволило ему выйти на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром.