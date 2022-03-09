НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 08:33

"Невероятное достижение": Овечкин заявил, что без партнёров не смог бы войти в тройку лучших снайперов НХЛ

В почётном списке россиянина опережают лишь Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

<p>Обложка © ТАСС / АР / Nick Wass</p>

Обложка © ТАСС / АР / Nick Wass

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его попадание в тройку лучших снайперов НХЛ стало невероятным достижением, но без помощи партнёров по команде он не смог бы ничего добиться. Об этом сообщает Washington Post.

"Безусловно, это невероятное достижение. При этом я прекрасно понимаю, что без помощи партнёров я бы никогда не достиг таких высот. В нашей раздевалке царит невероятная атмосфера. Отдельно хочу выделить Никласа Бекстрёма, мне повезло провести вместе с ним такое количество матчей", сказал Овечкин.

Овечкин догнал Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на третье место

Овечкин догнал Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на третье место

Ранее Лайф сообщал, что в матче с "Калгари Флеймз" (5:4) Овечкин забросил две шайбы. Это позволило ему выйти на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром.

Теперь на счету россиянина 766 голов в регулярных чемпионах. Второе место занимает Горди Хоу (801 шайба), лидирует Уэйн Гретцки (894).

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1