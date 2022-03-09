Политолог Брутер: Неадекватное состояние присуще всей команде, а не только Зеленскому

По словам эксперта, неподобающе себя ведёт как украинской лидер, так и его администрация. Они не являются реальными переговорщиками, потому что "за их спинами кто-то стоит и принимает решения".

Специфическое и неадекватное состояние президента Украины Владимира Зеленского распространяется на всю администрацию страны. Об этом Лайфу рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Если мы ищем человека, с которым можно говорить, то это очевидно не Зеленский. И есть ли вообще такой человек в украинской администрации — это вопрос спорный", — сказал он.

Брутер подчеркнул, что российская сторона три раза пыталась прийти к соглашению о гуманитарных коридорах. При этом, когда всё же пришли к консенсусу, на следующей день "какой-то непонятный человек в непонятном статусе говорит, что этого не будет", уточнил политолог.

"Нужно говорить о неадекватности не только Зеленского, но и всей его команды. Что они не являются реальными переговорщиками, потому что за их спинами кто-то стоит и принимает решения", — заключил эксперт

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неадекватное состояние президента Украины Владимира Зеленского. По её словам, опираться на слова украинского лидера как на озвучивание сформированной позиции невозможно.