В Нижнем Новгороде пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов
В результате две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Момент ДТП в Нижнем Новгороде. Видео © "ВКонтакте" / "Катастрофа"
В Нижнем Новгороде на улице Коммуны произошло серьёзное ДТП с участием пешеходов. Минувшим вечером автомобиль вылетел на тротуар и сбил шестерых человек.
"8 марта около 22:10 на улице Коммуны в Нижнем Новгороде водитель Hyundai Accent 1994 года рождения (водительский стаж один год), двигаясь по тротуару, совершил наезд на шесть человек", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Автомобиль виновника ДТП. Фото © ГУ МВД по Нижегородской области
На кадрах с моментом аварии видно, что водитель неожиданно вылетает на тротуар, где находились люди. Всё произошло настолько быстро, что у пешеходов попросту не оставалось шанса избежать аварии. В результате две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу. Правоохранителями установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уточняется, что в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
А ранее Лайф сообщал, что в городе Озёрске Челябинской области пьяный водитель сбил на обочине дороги двух школьниц. Инцидент произошёл в посёлке Метлино: 54-летний владелец машины "Опель-Астра" обгонял авто и не справился с управлением. Одна девочка не выжила, вторую пострадавшую госпитализировали.
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