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9 марта, 09:17

В Нижнем Новгороде пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов

В результате две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Момент ДТП в Нижнем Новгороде. Видео © "ВКонтакте" / "Катастрофа"

В Нижнем Новгороде на улице Коммуны произошло серьёзное ДТП с участием пешеходов. Минувшим вечером автомобиль вылетел на тротуар и сбил шестерых человек.

"8 марта около 22:10 на улице Коммуны в Нижнем Новгороде водитель Hyundai Accent 1994 года рождения (водительский стаж один год), двигаясь по тротуару, совершил наезд на шесть человек", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Автомобиль виновника ДТП. Фото © ГУ МВД по Нижегородской области

Автомобиль виновника ДТП. Фото © ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель на Ford Mustang сбил сотрудника ДПС у здания администрации в Краснодаре

Водитель на Ford Mustang сбил сотрудника ДПС у здания администрации в Краснодаре

На кадрах с моментом аварии видно, что водитель неожиданно вылетает на тротуар, где находились люди. Всё произошло настолько быстро, что у пешеходов попросту не оставалось шанса избежать аварии. В результате две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу. Правоохранителями установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Жительница подмосковного Чехова бросилась под колёса стоящей машины, инсценировав ДТП

Жительница подмосковного Чехова бросилась под колёса стоящей машины, инсценировав ДТП

А ранее Лайф сообщал, что в городе Озёрске Челябинской области пьяный водитель сбил на обочине дороги двух школьниц. Инцидент произошёл в посёлке Метлино: 54-летний владелец машины "Опель-Астра" обгонял авто и не справился с управлением. Одна девочка не выжила, вторую пострадавшую госпитализировали.


Обложка ©

"ВКонтакте" / "Катастрофа"

Наталья Исакова

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