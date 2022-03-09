В Нижнем Новгороде пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов

Момент ДТП в Нижнем Новгороде. Видео © "ВКонтакте" / "Катастрофа"

В Нижнем Новгороде на улице Коммуны произошло серьёзное ДТП с участием пешеходов. Минувшим вечером автомобиль вылетел на тротуар и сбил шестерых человек.

"8 марта около 22:10 на улице Коммуны в Нижнем Новгороде водитель Hyundai Accent 1994 года рождения (водительский стаж один год), двигаясь по тротуару, совершил наезд на шесть человек", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Автомобиль виновника ДТП. Фото © ГУ МВД по Нижегородской области

На кадрах с моментом аварии видно, что водитель неожиданно вылетает на тротуар, где находились люди. Всё произошло настолько быстро, что у пешеходов попросту не оставалось шанса избежать аварии. В результате две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу. Правоохранителями установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.