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9 марта, 09:52

Путин подписал закон о ряде налоговых льгот на 20 лет новым организациям на Курилах

В течение двух десятков лет эти компании смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Также они не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество.

У новых организаций, зарегистрированных на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года, появился ряд налоговых льгот на период в 20 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, организации в течение 20 лет с момента регистрации на Курильских островах не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, а также земельного и транспортного. Компании также смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% вместо 30%.

Для этого компания не должна иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов, заниматься посреднической и торговой деятельностью, производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья. Также организация не должна осуществлять деятельность по вылову определённых ценных видов морепродуктов. Причём доля пассивных доходов не должна превышать 10% от всей прибыли.

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kremlin.ru

Светлана Оперук

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