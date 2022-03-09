Минпромторг: Запасов жизненно необходимых лекарств в России хватит на год
В ведомстве отметили, что по большинству международных непатентованных наименований резерв готовой продукции превышает 25% от общего годового объёма продаж за 2021-й.
Запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств в России хватит на срок до года. Об этом заявили в Минпромторге.
"Проведён оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас (составляющий до года) как готовой продукции у производителей, так и сырья. Причём по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объёма продаж за 2021 год", — отметили в ведомстве.
В министерстве сообщили, что также ведётся работа по поиску альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок. Отмечается, что некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций расходных материалов.
Ранее фармкомпании предупредили о возможном дефиците сырья. Представители индустрии отмечают, что запасов у них хватит примерно на полгода. При повышенном спросе этот срок может сократиться.
Напомним, санкции со стороны иностранных компаний связаны с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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