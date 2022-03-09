Минпромторг: Запасов жизненно необходимых лекарств в России хватит на год

В ведомстве отметили, что по большинству международных непатентованных наименований резерв готовой продукции превышает 25% от общего годового объёма продаж за 2021-й.

Запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств в России хватит на срок до года. Об этом заявили в Минпромторге.

"Проведён оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас (составляющий до года) как готовой продукции у производителей, так и сырья. Причём по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объёма продаж за 2021 год", — отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что также ведётся работа по поиску альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок. Отмечается, что некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций расходных материалов.