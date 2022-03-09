Захарова: "Операция Z" не преследует цель свергнуть действующую власть на Украине
В её задачи также не входит ни оккупация Незалежной, ни разрушение её государственности, отметила дипломат. Она подчеркнула, что манёвры российских военных не направлены против мирного населения.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Российская специальная "Операции Z" на Украине не ставит целью свергнуть действующую власть в стране. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что основные цели "Операции Z" — это защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение военной угрозы России. Эта опасность, по словам дипломата, исходит с украинской стороны из-за её "освоения странами НАТО", включая накачку оружием.
"В её задачи ("Операции Z". — Прим. Лайфа) не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", — подчеркнула Захарова на брифинге.
Ранее Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс. В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.