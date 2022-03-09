Захарова: "Операция Z" не преследует цель свергнуть действующую власть на Украине
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В её задачи также не входит ни оккупация Незалежной, ни разрушение её государственности, отметила дипломат. Она подчеркнула, что манёвры российских военных не направлены против мирного населения.
Российская специальная "Операции Z" на Украине не ставит целью свергнуть действующую власть в стране. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что основные цели "Операции Z" — это защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение военной угрозы России. Эта опасность, по словам дипломата, исходит с украинской стороны из-за её "освоения странами НАТО", включая накачку оружием.
"В её задачи ("Операции Z". — Прим. Лайфа) не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", — подчеркнула Захарова на брифинге.
Ранее Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс. В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.