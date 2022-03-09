Захарова: "Операция Z" не преследует цель свергнуть действующую власть на Украине

В её задачи также не входит ни оккупация Незалежной, ни разрушение её государственности, отметила дипломат. Она подчеркнула, что манёвры российских военных не направлены против мирного населения.

Российская специальная "Операции Z" на Украине не ставит целью свергнуть действующую власть в стране. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что основные цели "Операции Z" — это защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение военной угрозы России. Эта опасность, по словам дипломата, исходит с украинской стороны из-за её "освоения странами НАТО", включая накачку оружием.

"В её задачи ("Операции Z". — Прим. Лайфа) не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", — подчеркнула Захарова на брифинге.