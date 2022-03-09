Захарова: США подтвердили давние опасения России о разработке на Украине биооружия
Власти РФ неоднократно озвучивали такую вероятность. Информация подтвердилась в том числе после выступления Нуланд, отметила представитель МИД России.
После выступления замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд подтвердились опасения РФ по поводу разработок Америки на Украине биологических материалов военного назначения. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В эти дни подтвердились наши давние опасения, которые мы озвучивали неоднократно и не первый год, в отношении разработки США на территории Украины соответствующих биологических материалов военного назначения под эгидой соответствующих специальных служб США. Это <...> также подтвердилось непосредственно в Вашингтоне в ходе выступления замгоссекретаря США Виктории Нуланд", — сказала она.
По словам Захаровой, опасения подтверждались благодаря оперативно полученным материалам и данным на Украине, а также заявлениям соответствующих ведомств Незалежной.
Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она. До этого Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Также, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ