Захарова: США подтвердили давние опасения России о разработке на Украине биооружия

После выступления замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд подтвердились опасения РФ по поводу разработок Америки на Украине биологических материалов военного назначения. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В эти дни подтвердились наши давние опасения, которые мы озвучивали неоднократно и не первый год, в отношении разработки США на территории Украины соответствующих биологических материалов военного назначения под эгидой соответствующих специальных служб США. Это <...> также подтвердилось непосредственно в Вашингтоне в ходе выступления замгоссекретаря США Виктории Нуланд", — сказала она.