Состояние Владимира Жириновского ухудшается
Отмечается, что долгое время политик пребывает в медикаментозной коме, врачи приводят его в сознание только на пару часов.
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, специалисты наблюдают отрицательную динамику. Об этом стало известно источнику Пятого канала.
Отмечается, что долгое время политик пребывает в медикаментозной коме, врачи приводят его в сознание только на пару часов. В такие моменты Жириновский реагирует на происходящее, однако ведёт себя беспокойно и наблюдается вялость.
Сообщается также, что на данный момент председатель ЛДПР остаётся на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Уровень сатурации крови падает.
Ранее в ЛДПР призвали не верить слухам о состоянии Жириновского. В пресс-службе партии пояснили, что данные о применяемых средствах лечения политика распространяться не будут.
Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. 11 февраля стало известно, что в больницу положили и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сам он объяснил госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации. По его словам, у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии. Позже лидер КПРФ выписался из больницы.
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ТАСС / Станислав Красильников