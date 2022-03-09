В МВД опровергли данные о проверках полицейскими переписок россиян в мессенджерах

МВД России опровергает информацию о том, что сотрудники полиции на улицах проверяют личные переписки граждан в мессенджерах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сообщения о том, что полицейские останавливают на улицах и в метро граждан и проверяют содержание переписки в их мессенджерах, не соответствуют действительности", — сказала она.

Ранее в Сети сообщалось, что в центре Москвы вооружённые патрули не только проверяют паспорта у россиян, но и без понятых на месте проводят досмотр вещей, а также читают переписки в Telegram и подписки на паблики.