В МВД опровергли данные о проверках полицейскими переписок россиян в мессенджерах
Эта информация о действиях сотрудников на улице и в метро, опубликованная в Сети, не соответствует действительности, заверила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
МВД России опровергает информацию о том, что сотрудники полиции на улицах проверяют личные переписки граждан в мессенджерах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Сообщения о том, что полицейские останавливают на улицах и в метро граждан и проверяют содержание переписки в их мессенджерах, не соответствуют действительности", — сказала она.
Ранее в Сети сообщалось, что в центре Москвы вооружённые патрули не только проверяют паспорта у россиян, но и без понятых на месте проводят досмотр вещей, а также читают переписки в Telegram и подписки на паблики.
Напомним, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооружённых сил РФ. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет.
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