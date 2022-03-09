Студенты МГИМО призвали Зеленского "сделать то", чего от него ждут граждане РФ и Украины

Кроме того, они напомнили украинскому лидеру, что в 2019 году тот обещал положить конец войне в Донбассе. Учащиеся отметили, что сейчас от решений главы Незалежной зависит судьба миллионов человек.

Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своём послании учащиеся факультета управления и политики призвали лидера соседней страны "сделать то", чего от него ждут народы России и Украины.

"Уже вторую неделю в городах Украины продолжается спецоперация Вооружённых сил РФ. Она должна положить конец войне, которая началась восемь лет назад в Донбассе. <...> Мы хотим жить с нашими сверстниками с Украины в мире и братстве, которые царили между украинцами и русскими веками", — обратились студенты к Зеленскому.

Кроме того, они напомнили украинскому лидеру, что в 2019 году в ходе предвыборной кампании тот обещал положить конец войне в Донбассе. Учащиеся отметили, что сейчас от решений Зеленского зависит судьба десятков миллионов граждан Незалежной, которые связаны с нашей страной тысячелетней историей. Также студенты подчеркнули, что российские военные в ходе "Операции Z" не убивают мирных граждан.