Студенты МГИМО призвали Зеленского "сделать то", чего от него ждут граждане РФ и Украины
Кроме того, они напомнили украинскому лидеру, что в 2019 году тот обещал положить конец войне в Донбассе. Учащиеся отметили, что сейчас от решений главы Незалежной зависит судьба миллионов человек.
Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своём послании учащиеся факультета управления и политики призвали лидера соседней страны "сделать то", чего от него ждут народы России и Украины.
"Уже вторую неделю в городах Украины продолжается спецоперация Вооружённых сил РФ. Она должна положить конец войне, которая началась восемь лет назад в Донбассе. <...> Мы хотим жить с нашими сверстниками с Украины в мире и братстве, которые царили между украинцами и русскими веками", — обратились студенты к Зеленскому.
Кроме того, они напомнили украинскому лидеру, что в 2019 году в ходе предвыборной кампании тот обещал положить конец войне в Донбассе. Учащиеся отметили, что сейчас от решений Зеленского зависит судьба десятков миллионов граждан Незалежной, которые связаны с нашей страной тысячелетней историей. Также студенты подчеркнули, что российские военные в ходе "Операции Z" не убивают мирных граждан.
"Это дело рук националистических батальонов, которые вам не подчиняются. Наши деды победили чуму нацизма не для того, чтобы он снова поднял голову. Россия не бросает своих и не оставит в беде народ Донбасса, чего бы это ни стоило. Найдите в себе мужество и сделайте то, что от вас ждут наши народы", — заключили авторы ролика.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
YouTube / School of Governance and Politics