Эксперт Санина перечислила ключевые шаги в поиске подработки

Подработка помогает получать новые профессиональные навыки, а два и более источника дохода снижают не только риск потери заработка, но и психологическую напряжённость. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала эксперт в HR-отрасли, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

По словам специалиста, в первую очередь нужно выбрать интересующую отрасль. Важно определить для себя, это будет ваша основная профессия или абсолютно новая сфера. Санина напомнила, что подработка не должна вредить основной работе и в таком случае важно грамотно распределять своё время.

"Если вы собираетесь погрузиться в незнакомую отрасль, приготовьтесь к тому, что процесс адаптации может отнять время и силы. Поэтому оцените свои возможности, если вы хотите заняться физическим трудом — стоит помнить, что это тоже энергозатратные занятия", — пояснила она.

Во-вторых, можно спросить у руководителя о возможности дополнительного заработка на основном месте работы и не забывать иногда обновлять резюме. Специалист по персоналу также указала на типичную ошибку соискателей — уточнение обязанностей на предыдущем месте работы, тогда как гораздо полезнее будет перечислить достижения.

"Оцифруйте даже самые незначительные результаты, пишите даже о маленьких победах. Вспомните, что вы ещё умеете хорошо делать кроме своей основной работы. Фотографировать, готовить торты, писать тексты, водить машину. А если кажется, что таких навыков нет, всегда остаются массовые профессии, в которых главное — это желание работать и свободное время", — добавила эксперт.

В сопроводительном письме необходимо описать свои сильные стороны и успехи в работе. Саму подработку можно искать на рекрутинговых сайтах, в соцсетях и мессенджерах либо в тематических группах и каналах, которые ведут рекрутинговые агентства. При поиске нужно отметить вакансии с частичной занятостью.

Санина также порекомендовала использовать знакомства и нетворкинг, и, публикуя сообщение о поиске подработки, нужно тщательно подумать над причиной. Ещё один вариант — составить список полезных людей и написать лично, кратко пояснив, почему обращаетесь именно к ним.