Абрамович может купить российский футбольный клуб

Адвокат Александр Добровинский заявил, что Роман Абрамович может приобрести один из российских футбольных клубов. Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".

"Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна", — сказал Добровинский.