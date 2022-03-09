Абрамович может купить российский футбольный клуб
На прошлой неделе российский бизнесмен решил продать лондонский "Челси".
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Адвокат Александр Добровинский заявил, что Роман Абрамович может приобрести один из российских футбольных клубов. Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".
"Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна", — сказал Добровинский.
Ранее Лайф сообщал, что Абрамович решил продать лондонский "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.