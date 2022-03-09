НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 10:41

Абрамович может купить российский футбольный клуб

На прошлой неделе российский бизнесмен решил продать лондонский "Челси".

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Адвокат Александр Добровинский заявил, что Роман Абрамович может приобрести один из российских футбольных клубов. Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".

"Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна", — сказал Добровинский.

Новым владельцем "Челси" может стать 86-летний швейцарский бизнесмен

Новым владельцем "Челси" может стать 86-летний швейцарский бизнесмен

Ранее Лайф сообщал, что Абрамович решил продать лондонский "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1