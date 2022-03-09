Золото стало новой валютой: Как покупка драгоценных металлов может заменить доллар и евро Вкладывать деньги в драгоценные металлы в слитках стало выгоднее. 20% НДС отменили. Смогут ли инвестиции в золото заменить валюту? 9 марта, 10:57 Обложка © Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Это сделано для того, чтобы сделать более привлекательными инвестиции в драгоценные металлы в слитках. Важно, что новая норма распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 марта 2022 года. Таким образом, закон имеет обратную силу.

Напомним, что раньше покупка драгоценных металлов, за исключением монет, облагалась НДС по ставке 20%. Такое же правило распространялось и на слитки из хранилищ. Когда же они продавались, то уплаченный налог не возвращался.

— Если говорить о частичной замене валюты, хотя бы в сфере инвестиций, то снятие процентов на покупку инвестиционных банковских золотых слитков сейчас стало закономерным шагом. После отмены НДС в 20% вкладывать деньги в драгоценные металлы станет выгоднее, и это поможет сохранить сбережения. Таким образом, золото стало заменять валюту, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

На эту же возможность обратил внимание и Григорий Сосновский, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций". По его словам, одним из альтернативных вариантов размещения сбережений в валюте становится покупка физического золота. Раньше интерес к нему в России был невысоким именно из-за необходимости платить НДС в размере 20%.

— При этом золото торгуется на мировом рынке и номинируется в долларах. Поэтому в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. Другой вопрос, что недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может существенно меняться в стоимости, — добавил Григорий Сосновский.

По его словам, отмена НДС превращает физическое золото в нормально торгующийся актив. Правительство, по сути, вводит золотой доллар — вложения, которые оцениваются в валюте, привязаны к стоимости доллара, но не являются наличными. При этом после введения санкций на госдолг количество наличной валюты сократилось, а вот золото осталось нетронутым.

Собираетесь ли вы покупать золото? Да, это выгодно Да, но подожду до стабилизации обстановки на рынках Нет, храню деньги в рублях и валюте Нет, у меня нет сбережений

Авторы Нина Важдаева