Официальный представитель МИД РФ также подтвердила вскрывшиеся в ходе специальной операции факты экстренной зачистки данных и следов испытаний, которые финансировал Вашингтон.

Вашингтон должен официально ознакомить международное сообщество с военно-биологическими программами, которые разрабатывались в лабораториях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что в ближайшее время Министерство обороны Соединённых Штатов Америки, Администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально, а не через их "говорящие головы", с теми программами, которые осуществлялись на Украине", — сказала Захарова в ходе брифинга.

МИД РФ подтверждает вскрывшиеся в ходе "Операции Z" факты экстренной зачистки киевским режимом следов этих программ, которые реализовывались при финансировании Вашингтона, добавила дипломат.