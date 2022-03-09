Захарова призвала США ознакомить мир с программами из украинских лабораторий
Официальный представитель МИД РФ также подтвердила вскрывшиеся в ходе специальной операции факты экстренной зачистки данных и следов испытаний, которые финансировал Вашингтон.
Вашингтон должен официально ознакомить международное сообщество с военно-биологическими программами, которые разрабатывались в лабораториях на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что в ближайшее время Министерство обороны Соединённых Штатов Америки, Администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально, а не через их "говорящие головы", с теми программами, которые осуществлялись на Украине", — сказала Захарова в ходе брифинга.
МИД РФ подтверждает вскрывшиеся в ходе "Операции Z" факты экстренной зачистки киевским режимом следов этих программ, которые реализовывались при финансировании Вашингтона, добавила дипломат.
Ранее Лайф сообщал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разработки биооружия на Украине. В ведомстве уточнили, что излишняя озабоченность США украинскими биологическими объектами может также свидетельствовать о намерении их использования в немирных целях.
Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она. До этого Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Также, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.