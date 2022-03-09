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9 марта, 10:51

Политолог Никулин: Украина фактически открыла промышленное производство биооружия

Ежегодно на создание несуществующих в природе вирусов "за океаном" тратят более 2 млрд долларов. В Незалежной же работали и с опасными возбудителями чумы, дифтерии, холеры, сибирской язвы.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Власти Украины фактически открыли промышленное производство биологического оружия. Об этом заявил военный эксперт, политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин в беседе с телеканалом "360".

"Начинать биологическую войну может полный безумец. Но похоже, что за океаном этого не понимают. Они тратят ежегодно только на создание дизайнерских вирусов более двух миллиардов долларов", — сказал он.

Дизайнерскими политолог назвал вирусы с изменёнными свойствами, не существующими в природе. Зафиксировано, что на Украине производится работа с патогенами, характерными для той местности. По словам эксперта, там были найдены следы производства биологического оружия самых опасных разновидностей — чумы, туляремии, дифтерии, холеры и сибирской язвы. Никулин добавил, что 320 ёмкостей с этими бактериями и вирусами было уничтожено в двух лабораториях.

"Фактически это уже промышленное производство. Против кого они собирались применить, догадаться тоже несложно", — подчеркнул политолог.

Захарова: США подтвердили давние опасения России о разработке на Украине биооружия

Захарова: США подтвердили давние опасения России о разработке на Украине биооружия

Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она. До этого Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Также, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Светлана Оперук

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