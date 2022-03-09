Власти Украины фактически открыли промышленное производство биологического оружия. Об этом заявил военный эксперт, политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин в беседе с телеканалом "360".

"Начинать биологическую войну может полный безумец. Но похоже, что за океаном этого не понимают. Они тратят ежегодно только на создание дизайнерских вирусов более двух миллиардов долларов", — сказал он.

Дизайнерскими политолог назвал вирусы с изменёнными свойствами, не существующими в природе. Зафиксировано, что на Украине производится работа с патогенами, характерными для той местности. По словам эксперта, там были найдены следы производства биологического оружия самых опасных разновидностей — чумы, туляремии, дифтерии, холеры и сибирской язвы. Никулин добавил, что 320 ёмкостей с этими бактериями и вирусами было уничтожено в двух лабораториях.