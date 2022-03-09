Захарова: РФ взяла под контроль ядерные объекты на Украине, чтобы предотвратить провокации

В МИД подчеркнули, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на атомных станциях, ведь Москва знает о всех потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры.

Вооружённые силы РФ взяли под контроль атомные электростанции на Украине с целью предотвратить провокации со стороны боевиков, угроза которых имела место. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе спецоперации Вооружёнными силами Российской Федерации был установлен контроль над Чернобыльской, Запорожской атомными электростанциями и прилегающими к ним территориями", — сказала она.

Захарова уточнила, что данные объекты могли быть целью украинских националистических группировок и других террористических формирований, а также иностранных наёмников для организации ядерных провокаций, риски которых "действительно существуют".

Представитель МИД также подчеркнула, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на ядерных объектах. По её словам, будучи обладателем развитой атомной отрасли, Москва знает о всех потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры.