Захарова: РФ взяла под контроль ядерные объекты на Украине, чтобы предотвратить провокации
В МИД подчеркнули, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на атомных станциях, ведь Москва знает о всех потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры.
Вооружённые силы РФ взяли под контроль атомные электростанции на Украине с целью предотвратить провокации со стороны боевиков, угроза которых имела место. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе спецоперации Вооружёнными силами Российской Федерации был установлен контроль над Чернобыльской, Запорожской атомными электростанциями и прилегающими к ним территориями", — сказала она.
Захарова уточнила, что данные объекты могли быть целью украинских националистических группировок и других террористических формирований, а также иностранных наёмников для организации ядерных провокаций, риски которых "действительно существуют".
Представитель МИД также подчеркнула, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на ядерных объектах. По её словам, будучи обладателем развитой атомной отрасли, Москва знает о всех потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооружённую провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ