Воробьёв: Волонтёры Подмосковья собрали около 400 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Груз уже отправлен в ДНР и ЛНР. В его сборе участвовали местные жители разных возрастов. Губернатор Московской области отметил, что в регионе продолжает работать 130 мест, где принимают вещи.

Около 400 тонн гуманитарной помощи собрали волонтёры в Московской области для жителей Донбасса. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе выступления на заседании с заместителями правительства региона.

"Большая работа на прошлой неделе и в выходные была развёрнута нашими волонтёрами, предприятиями. Развёрнута безвозмездно — хочу это отметить и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, он очень востребован", — приводит телеканал "360" его слова.

В этом принимали участие как дети, так и взрослые. По словам Воробьёва, приятно, что они приносят всё необходимое людям, находящимся в сложной ситуации. Сам же гуманитарный груз уже отправлен в ДНР и ЛНР. Эта помощь там "очень нужна и смягчает все проблемы, которые там, безусловно, сейчас существуют". Однако сбор гуманитарной помощи продолжается. В Московской области есть 130 мест, куда желающие могут принести необходимое.