Посол США Салливан призвал американцев немедленно покинуть Россию
В противном случае им стоит обдумать план пребывания в РФ без поддержки американской дипмиссии. Посол отметил, что власти России могут закрыть представительство.
Американцам, которые находятся на территории России, необходимо немедленно покинуть страну. Об этом на брифинге заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или, если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство", — сказал он.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Zuma