Посол США Салливан призвал американцев немедленно покинуть Россию

"Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или, если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство", — сказал он.