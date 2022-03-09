Кадыров: Производители в РФ "вздохнут свободно" после ухода "Макдоналдса" и Coca-Cola
Глава Чечни отметил, что новость о приостановке деятельности компаний оказалась для него приятной. Он также подчеркнул, что всегда призывал, чтобы люди потребляли "нашу экологическую еду".
Отечественные производители вздохнут свободно в связи с уходом "Макдоналдса" и Coca-Cola из России. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров завил в своём телеграм-канале.
"Послушайте, а ведь с каждым днём новости всё лучше и позитивнее! Наконец отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от "Макдоналдса" для желающих страдать ожирением", — отметил Кадыров.
Он подчеркнул, что всегда призывал, чтобы люди потребляли "нашу экологическую еду" и правильно питались. По словам главы Чечни, если западные страны рассчитывают, что санкциями обрушат экономику и "оставят голодной такую мощную державу, как Россия", то они очень глубоко ошибаются.
"Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится. Вы только там, на Западе, не забудьте очередь занять, когда совсем туго будет, а мы поможем", — резюмировал глава Чечни.
Ранее Лайф писал, что "Макдоналдс" временно закроет все рестораны в России. В компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату. О приостановке бизнеса в РФ также заявила Coca-Cola. Американский производитель сообщает при этом, что продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере её развития.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
ТАСС / Елена Афонина