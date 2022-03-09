Кадыров: Производители в РФ "вздохнут свободно" после ухода "Макдоналдса" и Coca-Cola

Глава Чечни отметил, что новость о приостановке деятельности компаний оказалась для него приятной. Он также подчеркнул, что всегда призывал, чтобы люди потребляли "нашу экологическую еду".

Отечественные производители вздохнут свободно в связи с уходом "Макдоналдса" и Coca-Cola из России. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров завил в своём телеграм-канале.

"Послушайте, а ведь с каждым днём новости всё лучше и позитивнее! Наконец отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от "Макдоналдса" для желающих страдать ожирением", — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что всегда призывал, чтобы люди потребляли "нашу экологическую еду" и правильно питались. По словам главы Чечни, если западные страны рассчитывают, что санкциями обрушат экономику и "оставят голодной такую мощную державу, как Россия", то они очень глубоко ошибаются.

"Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится. Вы только там, на Западе, не забудьте очередь занять, когда совсем туго будет, а мы поможем", — резюмировал глава Чечни.