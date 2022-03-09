Львова-Белова рассказала Путину о желании россиян приютить 1090 детей-сирот из Донбасса
Однако омбудсмен уведомила президента о существующих бюрократических проволочках, глава государства попросил перечислить их, чтобы законодательно устранить, добавив, что депутаты поддержат это.
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Россияне готовы принять детей-сирот из Донбасса и уже сформирован реестр тех, кто собрал необходимые документы, однако существуют некоторые бюрократические проволочки. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, уже выстроились в очередь брать детей. И, если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы", — сказала она, заметив, что в Россию приехало 1090 детей-сирот из разных учреждений.
Омбудсмен уточнила, что детей с российским гражданством можно было бы уже устраивать на временное размещение, однако этому препятствуют законодательные проволочки. Глава государства попросил перечислить их, чтобы устранить. Он отметил, что предложенные изменения будут внесены в законодательство, а депутаты Госдумы поддержат омбудсмена.
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