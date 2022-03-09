Губернатор Пензенской области опубликовал видео с моментом взрыва резервуара с битумом

Момент взрыва резервуара с битумом в Пензе. Видео © Instagram / ov_melnichenko

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал в своём инстаграме видео с моментом взрыва резервуара с битумом в Пензе.

На кадрах видно, как в результате взрыва огромная волна сносит близлежащие постройки и автомобили. Также Мельниченко подтвердил, что в результате инцидента погибло два человека, а один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

"Выражаю искренние соболезнования членам семей погибших и пострадавших. Им будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь", — добавил губернатор.