Губернатор Пензенской области опубликовал видео с моментом взрыва резервуара с битумом
Также чиновник подтвердил, что в результате инцидента погибло два человека, а один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Момент взрыва резервуара с битумом в Пензе. Видео © Instagram / ov_melnichenko
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал в своём инстаграме видео с моментом взрыва резервуара с битумом в Пензе.
На кадрах видно, как в результате взрыва огромная волна сносит близлежащие постройки и автомобили. Также Мельниченко подтвердил, что в результате инцидента погибло два человека, а один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
"Выражаю искренние соболезнования членам семей погибших и пострадавших. Им будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь", — добавил губернатор.
Ранее Лайф рассказал, что мужчина пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Москве. По предварительным данным, он открыл газ в доме и вскоре после этого включил электрический чайник. После происшествия пострадавший был в сознании, однако из-за шока и ожогов ничего пояснить не смог.
Instagram / ov_melnichenko