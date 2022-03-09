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9 марта, 12:40

Губернатор Пензенской области опубликовал видео с моментом взрыва резервуара с битумом

Также чиновник подтвердил, что в результате инцидента погибло два человека, а один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Момент взрыва резервуара с битумом в Пензе. Видео © Instagram / ov_melnichenko

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал в своём инстаграме видео с моментом взрыва резервуара с битумом в Пензе.

На кадрах видно, как в результате взрыва огромная волна сносит близлежащие постройки и автомобили. Также Мельниченко подтвердил, что в результате инцидента погибло два человека, а один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

"Выражаю искренние соболезнования членам семей погибших и пострадавших. Им будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь", — добавил губернатор.

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве резервуара с битумом в Пензе

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве резервуара с битумом в Пензе

Ранее Лайф рассказал, что мужчина пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Москве. По предварительным данным, он открыл газ в доме и вскоре после этого включил электрический чайник. После происшествия пострадавший был в сознании, однако из-за шока и ожогов ничего пояснить не смог.

Обложка ©

Instagram / ov_melnichenko

Григорий Воронцов

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