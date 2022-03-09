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9 марта, 12:32

Шестнадцать автомобилей столкнулись в Тюмени из-за плохой видимости на дороге

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в ликвидации аварии участвовали шесть спасателей и две единицы техники. На месте также работали несколько нарядов ДПС.

<p>Последствия массового ДТП в Тюмени. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/vk_mchs_72" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МЧС России по Тюменской области</a></p>

Последствия массового ДТП в Тюмени. Обложка © VK / ГУ МЧС России по Тюменской области

Шестнадцать автомобилей попали в аварию в Тюмени в районе горячего источника, об этом сообщили в среду в региональном управлении ГИБДД. Уточняется, что причиной дорожного происшествия стало несоблюдение дистанции из-за плохой видимости.

"В результате ДТП повреждено 16 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщает МЧС по Тюменской области.

Авария произошла в районе моста через реку Тура, вблизи посёлка Яр. Как сообщили в главном управлении МЧС по Тюменской области, в ликвидации аварии участвовали шесть спасателей и две единицы техники. В ГИБДД уточнили, что на месте работали несколько нарядов дорожно-патрульной службы.

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Ирина Мусина

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