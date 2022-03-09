Шестнадцать автомобилей столкнулись в Тюмени из-за плохой видимости на дороге

Шестнадцать автомобилей попали в аварию в Тюмени в районе горячего источника, об этом сообщили в среду в региональном управлении ГИБДД. Уточняется, что причиной дорожного происшествия стало несоблюдение дистанции из-за плохой видимости.

"В результате ДТП повреждено 16 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщает МЧС по Тюменской области.

Авария произошла в районе моста через реку Тура, вблизи посёлка Яр. Как сообщили в главном управлении МЧС по Тюменской области, в ликвидации аварии участвовали шесть спасателей и две единицы техники. В ГИБДД уточнили, что на месте работали несколько нарядов дорожно-патрульной службы.