Путин призвал устранить бюрократию при размещении детей-сирот из Донбасса в семьях РФ
Всего в страну приехало 1090 таких ребят. По словам российского лидера, в данном вопросе необходимо думать об интересах детей.
Встреча Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Видео © LIFE
В вопросе размещения эвакуированных из Донбасса детей-сирот в российских семьях необходимо устранить бюрократические проволочки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка в РФ Марией Львовой-Беловой.
Детский омбудсмен сообщила, что россияне готовы приютить детей-сирот. Всего в России насчитывается уже 1090 таких ребят. По её словам, уже сформирован реестр из семей, у которых имеются документы, "и кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы устраивать".
"Это чрезвычайные обстоятельства и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей", — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что Львова-Белова может сделать определённое предложение, а затем власти внесут изменение в законодательство. Глава РФ выразил уверенность, что депутаты поддержат такое решение.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.
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