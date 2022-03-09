ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 12:26
4601

Путин призвал устранить бюрократию при размещении детей-сирот из Донбасса в семьях РФ

Всего в страну приехало 1090 таких ребят. По словам российского лидера, в данном вопросе необходимо думать об интересах детей.

Встреча Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Видео © LIFE

В вопросе размещения эвакуированных из Донбасса детей-сирот в российских семьях необходимо устранить бюрократические проволочки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка в РФ Марией Львовой-Беловой.

Детский омбудсмен сообщила, что россияне готовы приютить детей-сирот. Всего в России насчитывается уже 1090 таких ребят. По её словам, уже сформирован реестр из семей, у которых имеются документы, "и кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы устраивать".

"Это чрезвычайные обстоятельства и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей", — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что Львова-Белова может сделать определённое предложение, а затем власти внесут изменение в законодательство. Глава РФ выразил уверенность, что депутаты поддержат такое решение.

Захарова: Около 2 млн человек попросили об эвакуации в Россию с Украины
Захарова: Около 2 млн человек попросили об эвакуации в Россию с Украины

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

LIFE

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Дети
  • беженцы
  • сироты
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar