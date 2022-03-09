Кулеба заявил, что у него нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "не возлагает завышенных ожиданий" на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и относится к ним сдержанно. Такое заявление министр сделал в своём видеообращении на странице в "Фейсбуке".

"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся <...> Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий", — сказал Кулеба.

Он также отметил, что украинская сторона проводит "очень серьёзную работу по подготовке к переговорам, чтобы провести их максимально эффективно".