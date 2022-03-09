Кулеба заявил, что у него нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи с Лавровым
Глава МИД Незалежной также отметил, что украинская сторона проводит "очень серьёзную работу по подготовке к переговорам, чтобы провести их максимально эффективно".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "не возлагает завышенных ожиданий" на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и относится к ним сдержанно. Такое заявление министр сделал в своём видеообращении на странице в "Фейсбуке".
"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся <...> Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий", — сказал Кулеба.
Он также отметил, что украинская сторона проводит "очень серьёзную работу по подготовке к переговорам, чтобы провести их максимально эффективно".
Напомним, встреча главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой состоится в турецкой Анталье 10 марта. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее призвал "не забегать вперёд и дождаться переговоров". Также известно, что рандеву состоится с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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