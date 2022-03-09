Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье
Представитель Кремля призвал не забегать вперёд и дождаться переговоров. Ранее стало известно, что встреча состоится с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоится в турецкой Анталье 10 марта, имеет большую важность для переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперёд, давайте дождёмся самой встречи", — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Кулебы пройдёт 10 марта в Анталье с участием главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу. Договорённость о дате и месте проведения переговоров была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и Турции.
ТАСС/Пресс-служба МИД РФ, © Getty Images/Thierry Monasse