Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье

Представитель Кремля призвал не забегать вперёд и дождаться переговоров. Ранее стало известно, что встреча состоится с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоится в турецкой Анталье 10 марта, имеет большую важность для переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперёд, давайте дождёмся самой встречи", — сказал он.