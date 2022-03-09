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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 11:37

Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье

Представитель Кремля призвал не забегать вперёд и дождаться переговоров. Ранее стало известно, что встреча состоится с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоится в турецкой Анталье 10 марта, имеет большую важность для переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперёд, давайте дождёмся самой встречи", — сказал он.

Захарова: Россия исходит из того, что переговоры Лаврова и Кулебы состоятся
Захарова: Россия исходит из того, что переговоры Лаврова и Кулебы состоятся

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Кулебы пройдёт 10 марта в Анталье с участием главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу. Договорённость о дате и месте проведения переговоров была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и Турции.

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ТАСС/Пресс-служба МИД РФ, © Getty Images/Thierry Monasse

Александр Юнашев
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