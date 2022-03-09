Песков: Блокировка городов нацбатами не позволяет назвать точное число жертв на Украине

Точное число жертв среди мирного населения на Украине назвать сложно из-за того, что украинские нацбатальоны блокируют многие города. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, в условиях специальной операции, в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты, очень сложно понимать окончательную картину о возможных потерях", — сказал он.