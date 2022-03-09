Песков: Блокировка городов нацбатами не позволяет назвать точное число жертв на Украине
Представитель Кремля уточнил, что Владимиру Путину докладывается вся информация, которая идёт, например, по линии ООН, однако неизвестно, насколько она соответствует реальному положению дел.
Точное число жертв среди мирного населения на Украине назвать сложно из-за того, что украинские нацбатальоны блокируют многие города. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, в условиях специальной операции, в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты, очень сложно понимать окончательную картину о возможных потерях", — сказал он.
Песков добавил, что президенту России Владимиру Путину докладывается вся информация, которая идёт, например, по линии ООН, однако неизвестно, насколько она соответствует реальному положению дел. Представитель Кремля уточнил, что данные идут также и от Министерства обороны, но разглашать их он не вправе, и посоветовал обращаться в само ведомство.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пётр Ковалев / Фотохост-агентство