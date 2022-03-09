Песков: Блокировка городов нацбатами не позволяет назвать точное число жертв на Украине

Представитель Кремля уточнил, что Владимиру Путину докладывается вся информация, которая идёт, например, по линии ООН, однако неизвестно, насколько она соответствует реальному положению дел.

Точное число жертв среди мирного населения на Украине назвать сложно из-за того, что украинские нацбатальоны блокируют многие города. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, в условиях специальной операции, в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты, очень сложно понимать окончательную картину о возможных потерях", — сказал он.