"Продолжает молчать": На Украине потребовали лишить тренера "Зенита" Тимощука всех титулов и госнаград

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола потребовал лишить помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука всех титулов и государственных наград. Об этом сообщается на сайте организации.

"С момента начала военной операции Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счёт и не остановил своё сотрудничество с "Зенитом". В то время как другой бывший клуб украинца, мюнхенская "Бавария", публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на российскую команду. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола", — говорится в сообщении пресс-службы.