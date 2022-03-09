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9 марта, 11:18

"Продолжает молчать": На Украине потребовали лишить тренера "Зенита" Тимощука всех титулов и госнаград

Бывший капитан сборной Украины работает в петербургском клубе с 2017 года.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола потребовал лишить помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука всех титулов и государственных наград. Об этом сообщается на сайте организации.

"С момента начала военной операции Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счёт и не остановил своё сотрудничество с "Зенитом". В то время как другой бывший клуб украинца, мюнхенская "Бавария", публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на российскую команду. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола", говорится в сообщении пресс-службы.

Предлагается, в частности, лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, всех государственных наград и почётных званий, титулов чемпиона и обладателя Кубка Украины.

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Бывший капитан сборной Украины работает в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года. За этот период он трижды подряд выиграл с клубом золото чемпионата России.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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