"Продолжает молчать": На Украине потребовали лишить тренера "Зенита" Тимощука всех титулов и госнаград
Бывший капитан сборной Украины работает в петербургском клубе с 2017 года.
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола потребовал лишить помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука всех титулов и государственных наград. Об этом сообщается на сайте организации.
"С момента начала военной операции Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счёт и не остановил своё сотрудничество с "Зенитом". В то время как другой бывший клуб украинца, мюнхенская "Бавария", публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на российскую команду. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола", — говорится в сообщении пресс-службы.
Предлагается, в частности, лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, всех государственных наград и почётных званий, титулов чемпиона и обладателя Кубка Украины.
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Бывший капитан сборной Украины работает в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года. За этот период он трижды подряд выиграл с клубом золото чемпионата России.
ФК "Зенит"